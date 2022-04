Sanità: Ordini medici, '38% colleghe tra 25-34 anni si sente discriminata'

Roma, 21 apr. (Adnkronos Salute)() – "Il tema del rispetto dei diritti dei lavoratori diventa cruciale per garantire serenità ed efficienza lavorativa. Diritti non ancora completamente esigibili da parte delle donne: il 38% delle donne medico comprese tra 25 e 34 anni si sente discriminata in quanto donna sul lavoro ed il 50% delle colleghe più giovani ritiene di non essere tutelata sul lavoro nello stato di maternità".

Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, nella sua relazione alla conferenza nazionale sulla Questione medica a Roma.

"Appare, a questo punto, opportuno istituire un Osservatorio nazionale sulla tutela dei diritti e delle condizioni lavorative dei medici, a valenza consultiva, presso il ministero della Salute al fine di monitorare proprio il rispetto dei diritti dei lavoratori", ha suggerito Anelli.