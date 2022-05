Sanità, Piovella (Soi): "Chirurgia oculistica in diretta vera formazione medici"

Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) – "La formazione in medicina non esiste, esiste semmai una formazione chirurgica perché la chirurgia è in continua evoluzione, quindi bisogna avere un percorso di studio senza mai dimenticare di tutelare sempre il paziente. Ogni innovazione chirurgica ovviamente comporta delle complicazioni, che prima non possiamo conoscere.

Per questo motivo bisogna prima di tutto sostenere e tutelare il paziente e, di conseguenza, fare in modo rapidissimamente che queste nuove conoscenze, queste nuove capacità, vengano messe a disposizione dei pazienti” .

Così Matteo Piovella, presidente della Società oftalmologica italiana, a margine del 19esimo Congresso internazionale Soi che proprio alla chirurgia oculistica in diretta ha dedicato un focus di 2 giorni.

"La chirurgia oculistica italiana è tra le migliori al mondo – ha evidenziato – Ecco perché abbiamo voluto dedicare 2 giorni a questa nostra grande capacità, un modello che viene ripreso e copiato non solo in Italia.

Siamo di fronte a qualcosa di straordinario, ad una rivoluzione a disposizione delle persone, che sono il nostro principale obiettivo. Ma sia chiaro, la preparazione del paziente all'intervento deve essere fatta con un mese di anticipo".