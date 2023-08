Sanità, pubblicato bando formazione medicina generale 2023-26

Roma, 11 ago. (Adnkronos Salute)()() - Soddisfazione per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Bando nazionale per l’accesso al triennio 2023-26 di formazione specifica in medicina generale. Ad esprimerla Erika Schembri, segretaria nazionale del settore Formazione della Fimmg, la Federazi...

Roma, 11 ago. (Adnkronos Salute)()() – Soddisfazione per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Bando nazionale per l’accesso al triennio 2023-26 di formazione specifica in medicina generale. Ad esprimerla Erika Schembri, segretaria nazionale del settore Formazione della Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale che ricorda come sin da subito e fino all'8 settembre sarà possibile iscriversi.

"Per i colleghi che sceglieranno questo percorso formativo – continua – le probabilità di ingresso continueranno ad essere particolarmente favorevoli anche quest’anno visto il rapporto tra il numero di borse stanziate e il numero di iscritti degli ultimi anni. Così come è favorevole l’accesso alla professione, che grazie alla formazione-lavoro fortemente voluta da Fimmg Formazione è ormai immediato, potendo scegliere di acquisire già da subito un incarico di assistenza primaria con fino a 1000 assistiti oppure un incarico ad attività oraria, con la garanzia di avere la conversione a tempo indeterminato al conseguimento del diploma".

Molti i dubbi dei giovani aspiranti che in questi giorni scrivono via social e mail. A loro, si legge in una nota, il Settore formazione Fimmg offre assistenza. "Continueremo a supportare gli aspiranti colleghi con guide, infografiche e consigli su come prepararsi al test, non solo sui social ma anche attraverso i numerosi eventi regionali e nazionali che promuoveremo attraverso l’Area nazionale di Settore dedicata agli eventi di orientamento", prosegue Schembri.

"Già ad aprile, in previsione del precedente concorso, abbiamo organizzato eventi di orientamento, coordinando le serate a livello provinciale e regionale ma anche attraverso webinar nazionali, con centinaia di partecipanti collegati da tutte le regioni. Forti del successo riscosso, riproporremo nuovamente gli eventi in autunno, anche in sinergia con gli altri Settori della Fimmg", conclude Alberto Batini, referente dell’Area nazionale del Settore formazione.