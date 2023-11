Sanità: Renzi, 'riaprire linea Mes cui sovranisti e populiti hanno detto no, vale 37 mld'

Roma, 20 nov. - (Adnkronos) - "La prima forma di lotta alla povertà è una sanità che sia per tutti" e per questo "l'Europa ha una grande chance che è quella di riaprire la linea del Mes sanitario. Occorre un doppio passo: un passo da parte dell'Ue...

Roma, 20 nov. – (Adnkronos) – "La prima forma di lotta alla povertà è una sanità che sia per tutti" e per questo "l'Europa ha una grande chance che è quella di riaprire la linea del Mes sanitario. Occorre un doppio passo: un passo da parte dell'Ue nel riaprire la linea del Mes e un passo da parte di sovranisti e populisti che in Italia hanno detto no al Mes sanitario che vale circa 37 miliardi di euro". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in una diretta social da Maastricht dove ha tenuto un discorso sull'Europa del domani.