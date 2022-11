Sanità: Renzi, 'sul Mes Meloni come Conte, è populismo sovranista'

Roma, 25 nov (Adnkronos) – "Sulla sanità il Governo Meloni ha messo solo due miliardi, di cui 1.4 per l’aumento dei costi energetici.

Io penso che sia un errore". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Oggi abbiamo la possibilità di prendere 37 miliardi di euro sul MES. Per un motivo ideologico Fratelli d’Italia e Cinque Stelle dicono di no – allo stesso modo – alla possibilità di dare più soldi per i nostri medici, per i nostri infermieri, per combattere le liste d’attesa, per migliorare i nostri ospedali -prosegue il leader di Iv-.

Meloni e Conte, su questo punto, sono la stessa cosa. Dire no al MES significa dire sì alle liste d’attesa. Dire no al MES significa dire sì al populismo sovranista. Una occasione persa ma noi continuiamo a lottare".