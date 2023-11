Sanità: Richetti a Conte, 'Azione non si è sfilata ma abbiamo avuto veti e nulla di fatto'

Roma, 22 nov (Adnkronos) - "Abbiamo atteso per quasi due mesi che la gara tutta interna a Movimento Cinquestelle e Pd portasse a una intesa per una proposta concreta e utile a milioni di italiani. Ma anche questa volta siamo rimasti delusi". Lo dice il capogruppo alla Camera di Azione-Popo...

Roma, 22 nov (Adnkronos) – "Abbiamo atteso per quasi due mesi che la gara tutta interna a Movimento Cinquestelle e Pd portasse a una intesa per una proposta concreta e utile a milioni di italiani. Ma anche questa volta siamo rimasti delusi". Lo dice il capogruppo alla Camera di Azione-Popolari Europei Riformisti-Renew Europe Matteo Richetti in risposta alle parole di Giuseppe Conte.

"Azione non si è sfilata anzi ha messo a disposizione delle altre opposizioni un piano da 10 miliardi per assumere e aumentare gli stipendi del personale sanitario, adeguare i costi all’inflazione e, una volta per tutte, tagliare le liste d’attesa. In cambio abbiamo avuto veti ideologici, incomprensibili rinvii e nulla di fatto", aggiunge.