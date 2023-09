Sanità: Ronzulli, 'ddl diabete e celiachia frutto grande sensibilità e attenzione a sociale'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “L’approvazione definitiva, e all’unanimità, della legge per un programma diagnostico che individui preventivamente il diabete di tipo 1 e la celiachia nella popolazione pediatrica, su iniziativa del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulé, è frutto della sensibilità e della grande attenzione al sociale da parte di Forza Italia. Con questa misura, che già gode di una copertura finanziaria di 4 milioni di euro, da oggi si potranno trovare gli strumenti che ci permetteranno di sapere in anticipo se i nostri ragazzi abbiano o meno una predisposizione alla celiachia o al diabete di tipo 1. L’approvazione di questo provvedimento è ancora più importante perché da oggi, in materia di medicina preventiva l’Italia si pone al primo posto non solo a livello europeo, ma anche a livello mondiale”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli.