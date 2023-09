Sanità: Russo (Fdi), 'bene unanimità per ddl diabete e celiachia'

Roma, 13 set. (Adnkronos) - “Il disegno di legge sul diabete in età pediatrica e sulla celiachia, di cui sono stato relatore, è stato approvato all’unanimità e per questo esprimo piena soddisfazione. Si tratta di un provvedimento che mette al centro la prevenzione ch...

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Il disegno di legge sul diabete in età pediatrica e sulla celiachia, di cui sono stato relatore, è stato approvato all’unanimità e per questo esprimo piena soddisfazione. Si tratta di un provvedimento che mette al centro la prevenzione che deve essere sempre considerata il cardine del nostro servizio sanitario nazionale. Il diabete di tipo 1 e la celiachia sono patologie ampiamente diffuse e per le quali questo disegno di legge si pone l’obiettivo di prevenire investendo sulla diagnosi precoce e su un programma nazionale di screening. Sono malattie spesso difficilmente riconoscibili e sulle quali è quindi difficile saper adottare la corretta terapia. Era dunque importante intervenire con una apposita legge, Fratelli d’Italia è sempre in prima fila quando si parla degli interessi degli italiani e anche oggi ne abbiamo dato una dimostrazione, a riprova che quando si varano buone leggi si registra una convergenza bipartisan da parte del Parlamento”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, relatore del ddl.