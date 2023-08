Sanità: Russo (Fdi), 'passo in avanti importante su fascicolo sanitario elettronico'

Sanità: Russo (Fdi), 'passo in avanti importante su fascicolo san...

Sanità: Russo (Fdi), 'passo in avanti importante su fascicolo san...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Il governo Meloni anche oggi compie un altro significativo passo in avanti sulla modernizzazione amministrativa del nostro Paese. L’approvazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, dello schema di decreto interministeriale sul Fascicolo sanitario elettron...

Roma, 2 ago. (Adnkronos) – "Il governo Meloni anche oggi compie un altro significativo passo in avanti sulla modernizzazione amministrativa del nostro Paese. L’approvazione, da parte della Conferenza Stato-Regioni, dello schema di decreto interministeriale sul Fascicolo sanitario elettronico, un altro obiettivo raggiunto del Pnrr, rappresenta un tassello fondamentale di quello digitalizzazione così necessaria per la sburocratizzazione della nostra Nazione. Da oggi, grazie alla sistematica e incessante azione del sottosegretario Butti, si potranno sveltire tutte le pratiche sanitarie e consentire a medici e operatori di consultare in modo rapido le informazioni cliniche dei pazienti, indipendentemente dalla loro residenza, abbattendo le barriere che dividono Nord e Sud. Si procede dunque verso un sistema sanitario veloce e inclusivo che sempre di più potrà garantire a tutti un migliorato diritto alla salute". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Raoul Russo, componente della commissione Sanità di Palazzo Madama.