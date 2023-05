Sanità, Sangiovanni (Boehringer Ingelheim): "rimettere paziente psichiatrico al centro"

Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) - "Nonostante siano passati così tanti anni dalla legge Basaglia, che voleva rimettere il paziente al centro e istituire una tipologia di cure che lo rimettesse in connessione con la società, non si è ancora riusciti a raggiungere pienamente...

Roma, 19 mag. (Adnkronos Salute) – "Nonostante siano passati così tanti anni dalla legge Basaglia, che voleva rimettere il paziente al centro e istituire una tipologia di cure che lo rimettesse in connessione con la società, non si è ancora riusciti a raggiungere pienamente questo obiettivo". Queste le parole di Morena Sangiovanni, presidente del gruppo Boehringer Ingelheim Italia, in occasione dell'incontro 'La salute mentale a 45 anni dalla legge Basaglia', prima puntata di 'Principi Attivi', un ciclo di eventi promossi dall'azienda per affrontare alcune tra le priorità più impellenti di salute pubblica, a partire dai fondamenti legislativi fino all’impatto sui pazienti, le famiglie e la società.

"La salute mentale è un argomento chiave e questo confronto è molto importante – ha sottolineato Sangiovanni – Non a caso coinvolge diverse esperti, ma anche rappresentati delle Istituzioni, dei pazienti e dei media. E proprio questi ultimi hanno un ruolo fondamentale nell'educazione su tali tematiche".