Sanità: Scalfarotto, 'da Aifa decisioni importanti su pillola e PrEP'

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – “Molto positiva la decisione dell’AIFA di rendere rimborsabili pillola contraccettiva e PrEP, la profilassi pre-esposizione all’HIV, per la quale avevo presentato un’interrogazione al Ministro Schillaci solo qualche settimana fa. In un periodo in cui non ci si aspettano decisioni particolarmente illuminate quanto ai diritti e alle libertà della persona, sono novità rilevanti che in questo campo allineano l’Italia ai Paesi più avanzati. Una dimostrazione del fatto che non bisogna mai darsi per vinti, anche nei momenti che sembrano meno favorevoli c’è sempre qualcosa da fare per portare avanti l’agenda dei diritti”. Cosi Ivan Scalfarotto, senatore di Azione-Italia Viva in un tweet.