Sanità: Scalfarotto (Iv), 'situazione al collasso, governo trovi risorse necessarie subito'

Roma, 21 ago. (Adnkronos) – "Dice bene Raffaella Paita. Le liste d’attesa infinite sono la negazione di un sistema sanitario universale: esistono esami diagnostici e terapie per i quali il ritardo equivale sostanzialmente al diniego della cura. Avremmo potuto avere decine di miliardi per risolvere il problema se avessimo preso, quando era disponibile, il Mes sanitario. Ora bisogna che il governo, che quella strada non ha voluto percorrere, individui altrimenti – e subito – le risorse necessarie per far fronte a una situazione al limite del collasso". Così Ivan Scalfarotto, senatore di Italia viva, in un tweet.