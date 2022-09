Sanità, Scatizzi (Acoi): "Chiediamo alla politica un Ssn fruibile da tutti"

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) – "Il giorno dopo le elezioni saremo puntuali a chiedere che il Servizio sanitario nazionale sia realmente universale e fruibile da tutti e che possa nel più breve tempo possibile essere identico a Nord come a Sud.

Ai nuovi governanti chiederemo investimenti soprattutto per gli ospedali e per il servizio sanitario al Sud”. Così Marco Scatizzi, presidente Acoi, in occasione della giornata d’apertura di “Orgogliosi di essere chirurghi, verso la migliore performance” il 40esimo Congresso dell’Associazione chirurghi ospedalieri italiani (Acoi).

Fino al 21 settembre circa 1.800 chirurghi giunti da tutta Italia si confronteranno nelle 63 sessioni scientifiche in programma. “Vogliamo mandare messaggi di speranza – prosegue Scatizzi – un invito ad andare avanti difendendo i valori di Acoi, mostrando l’orgoglio di essere chirurghi, puntando al progresso e all’innovazione tecnologica".

Proprio la tecnologia è tra le grandi protagoniste del congresso: “La tecnologia permette sempre più a noi chirurghi di far bene il nostro mestiere, offrendo ai nostri pazienti la soluzione più efficiente ed efficace. Dentro la tecnologia c’è la sicurezza che è fondamentale per le nostre performance", ha concluso Scatizzi.