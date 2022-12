Sanità: Schillaci, 'Adnkronos Salute fonte autorevole, informazione seria e corretta'

Roma, 20 dic. (Adnkronos Salute) - "Una fonte autorevole per chi si interessa dei problemi legati alla sanità". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha definito l'Adnkronos Salute in occasione della sua visita oggi alla redazione e dell'incontro con il f...

Roma, 20 dic.

(Adnkronos Salute) – "Una fonte autorevole per chi si interessa dei problemi legati alla sanità". Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha definito l'Adnkronos Salute in occasione della sua visita oggi alla redazione e dell'incontro con il fondatore ed editore, Giuseppe Marra, che gli ha consegnato il 'Libro dei Fatti 2022'.

"L'Adnkronos Salute – ha sottolineato Schillaci – è molto importante perché è una fonte autorevole per chi si interessa dei problemi legati alla sanità.

Problemi che sono diventati più evidenti durante la pandemia Covid e io credo che un'informazione seria, corretta, verificata e basata su dati scientifici sia fondamentale per i cittadini. Per far sì – ha concluso – che si abbiano certezze, e non dubbi o informazioni sbagliate e poco serie su un tema così importante come la salute pubblica".