Sanità: Schlein, 'difesa Ssn priorità mobilitazione Pd'

Roma, 20 giu (Adnkronos) – "Ieri abbiamo lanciato delle piste di mobilitazione per questi mesi, la difesa della salute e della sanità pubblica è una priorità". Lo ha detto Elly Schlein aprendo il convegno al Nazareno su 'Benessere della persona e salute mentale: prevenzione, cura, comunità'.

"Abbiamo la preoccupazione di un trend negativo, dopo alcuni anni con maggiori finanziamenti del Fonda sanitario nazionale -ha spiegato la segretaria del Pd-. Abbiamo visto che nella manovra non sono state messe le risorse che servono. Anzi, sono state messe ma non bastano per coprire l'aumento dell'inflazione: è una scelta che contestiamo al governo di venire via dal trend di crescita del Servizio sanitario nazionale".