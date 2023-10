Sanità: Schlein, 'dopo salario minimo, fiduciosa di convergenza anche su questo'

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - "Non ci stupiamo delle differenze" con le altre forze di opposizione "ma non dobbiamo solo concentrarci sulla differenze in un distinguo costante perchè questo, come ha detto Bonaccini, fa venire meno la prospettiva di un'alternativa e perch&egra...

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – "Non ci stupiamo delle differenze" con le altre forze di opposizione "ma non dobbiamo solo concentrarci sulla differenze in un distinguo costante perchè questo, come ha detto Bonaccini, fa venire meno la prospettiva di un'alternativa e perchè siamo in grado di mettere a terra progetti che possiamo fare insieme. Dopo il salario minimo, sono fiduciosa che ci sarà una convergenza sulla sanità". Così Elly Schlein nella replica alla Direzione Pd.