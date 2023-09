Sanità: Schlein, 'noi ci siamo, stiamo dialogando con opposizioni'

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Sulla sanità noi ci siamo, stiamo dialogando con le altre forze di opposizione per batterci insieme in vista della manovra. Il primo è l'aumento dei fondi al Servizio sanitario nazionale. Siamo preoccupati dai tagli, partiti già nella scors...

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Sulla sanità noi ci siamo, stiamo dialogando con le altre forze di opposizione per batterci insieme in vista della manovra. Il primo è l'aumento dei fondi al Servizio sanitario nazionale. Siamo preoccupati dai tagli, partiti già nella scorsa manovra, che si traducono in meno servizi e liste d'attesa più lunghe. Accanto a questo poi "insistere sull'assistenza territoriale", perché "una sanità di territorio decongestiona e avvicina la risposta della sanità alle persone". Così Elly Schlein in una conferenza stampa alla Camera.