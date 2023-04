Sanità: Sereni, 'governo riduce fondi, mobilitazione in difesa sanità pubblica'

Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Le parole di Papa Francesco ripropongono un’emergenza drammatica che il Pd denuncia da settimane: milioni di persone rinunciano a curarsi per mancanza di risorse e il Sistema Sanitario pubblico è in grande sofferenza". Così Marina Sereni, re...

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – "Le parole di Papa Francesco ripropongono un’emergenza drammatica che il Pd denuncia da settimane: milioni di persone rinunciano a curarsi per mancanza di risorse e il Sistema Sanitario pubblico è in grande sofferenza". Così Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità nella segreteria nazionale del Pd.

"Il governo Meloni, come dimostra anche il Def appena approvato, sta riducendo i fondi per la Sanità pubblica, rischia di perdere i fondi del Pnrr destinati alle case di comunità e con la l’autonomia differenziata aumenta le diseguaglianze a discapito delle Regioni e dei territori maggiormente in difficoltà. La salute è un diritto previsto dalla nostra Costituzione e il Pd si adopererà in ogni modo, a fianco dei sindacati e degli amministratori regionali, per organizzare una mobilitazione a sostegno della Sanità pubblica”.