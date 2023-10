Sanità: Sereni (Pd), 'si prepara disastro, sulla pelle dei cittadini'

Roma, 2 ott. (Adnkronos) – “Ci saremmo attesi che, almeno in parte, il Governo raccogliesse con la Nadef il grido d’allarme dei sindacati del settore, delle Regioni e dello stesso Ministro. E invece leggiamo con sconforto e grandissima preoccupazione una linea fondata ancora una volta sul definanziamento della sanità e sui tagli ai servizi". Così Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità del Partito Democratico.

"Sono sempre più frequenti le denunce di cittadini che non riescono ad accedere ai servizi senza dover ricorrere al privato, sono sempre più diffusi i casi di operatori e operatrici che scelgono di abbandonare le strutture pubbliche per impieghi meglio remunerati e organizzati anche all’estero, la carenza di alcune figure professionali – prime tra tutte quelle infermieristiche – sta diventando drammatica, a maggior ragione a fronte dell’invecchiamento della popolazione e della necessità di rafforzare la medicina di prossimità e territoriale. Di fronte a tutto questo la scelta del Governo Meloni è quella di imboccare decisamente la strada della riduzione del Fondo Sanitario Nazionale che già dal prossimo anno scenderebbe al 6,2% rispetto al Pil".

"Noi ribadiamo la nostra proposta di portare la spesa per la sanità al 7,5% del Pil nei prossimi 5 anni e di realizzare un piano straordinario di assunzioni superando definitivamente il tetto di spesa per il personale. Solo così sarà possibile dare risposte non contingenti alle liste d’attesa, alle diseguaglianze tra i cittadini e al disagio profondo degli operatori. Su questi obiettivi non indietreggeremo di un millimetro e continueremo a lavorare per costruire l’unità di tutte le forze dell’opposizione".