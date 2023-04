Sanità: Serracchiani, 'no a disegno governo, continua ad attaccarla'

Sanità: Serracchiani, 'no a disegno governo, continua ad attaccar...

Roma, 14 apr. (Adnkronos) – "Prosegue l’attacco alla sanità pubblica da parte del governo. Non solo continua a tagliare i fondi come già fatto con la legge di Bilancio ma ora sta affondando la possibilità di utilizzare le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza per rendere, attraverso le case di comunità, la medicina territoriale un punto di forza al servizio del Paese e soprattutto della sua parte più fragile". Così Debora Serracchiani, responsabile Giustizia del Pd.

"Troppe persone oggi sono costrette a rinunciare alle cure e proprio per questo ci batteremo per difendere e migliorare il Servizio sanitario pubblico contro il disegno di smantellamento che hanno in mente il governo e la sua maggioranza".