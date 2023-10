Sanità: Tassinari (Fi), 'da governo impegno per fibrosi cistica, ora attuare punti mozione'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "Nei giorni scorsi si è svolto un incontro, da me promosso, tra il presidente della commissione Affari sociali della Camera e deputato di Forza Italia, Ugo Cappellacci, e alcuni esponenti della Lega italiana fibrosi cistica, nelle figure del vice presidente Antonio Guarini, del segretario nazionale Claudio Natalizi e del responsabile per la qualità della vita Matteo Silba". Così in una nota Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia e coordinatrice azzurra in Emilia-Romagna.

"Si è discusso di questa grave malattia, la fibrosi cistica – prosegue -, sottolineando l'importanza dell'approvazione, lo scorso maggio, della mozione da parte di tutte le forze politiche, ed è stato chiesto al presidente di farsi promotore per seguire e sollecitare il governo ad attuarne i punti principali. In primis, aggiornare il piano nazionale della cronicità, inserendo la voce specifica ‘fibrosi cistica’ con la definizione delle principali criticità, degli obiettivi generali e specifici, delle linee di intervento proposte, dei risultati attesi e dei principali indicatori di monitoraggio. Ancora, promuovere iniziative per il riconoscimento a livello nazionale del manuale di accreditamento dei centri per la fibrosi cistica, al fine di garantire il raggiungimento il mantenimento di standard definiti, validati e uniformi in tutte le regioni; promuovere la realizzazione di percorsi formativi per il personale dei centri regionali di riferimento di supporto nella cura della fibrosi cistica, la facilitazione degli scambi professionali tra i centri stessi e la formazione di fibrocistologi per adulti. Infine, adottare iniziative per garantire il riconoscimento in favore delle persone affette da fibrosi cistica dei benefici e delle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente per il settore auto".

"L’impegno del governo rappresenta un importante passo in avanti per tutelare e supportare i pazienti e garantire a tutti le cure adeguate", conclude Tassinari.