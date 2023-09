Sanità: Ternullo (Fi), 'grazie a piano screening su minori si salveranno vite'

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “Questo provvedimento è stato presentato dal deputato di Forza Italia Giorgio Mulè all'inizio della legislatura: non si tratta di rivendicare il testo, ma di evidenziare la sensibilità e la determinazione che ne hanno consentito il rapido esame e l'approvazione. Un ringraziamento, tra gli altri, va espresso anche al ministro Schillaci per aver reso concrete ed attuabili queste misure mettendo a disposizione le opportune risorse finanziarie”. Lo ha dichiarato la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul ddl ‘Diagnosi e prevenzione diabete tipo 1 e celiachia’.

“Il testo prevede che, a partire dal 2024, sia adottato su base nazionale un programma di screening della popolazione pediatrica per l’individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia e istituisce un osservatorio composto da esperti e scienziati con comprovata esperienza su questi temi – ha proseguito – Si affida quindi alla scienza e alla ricerca un compito importantissimo, quello di studiare ed elaborare le risultanze dello screening al fine di arrivare ad una riduzione e ad un controllo degli effetti delle due patologie nella popolazione pediatrica fino ai 17 anni".

"Allo stesso tempo si avvia una campagna di sensibilizzazione sociale su questi temi. L’auspicio è che grazie a queste misure potremo salvare delle vite, posto che quattro ragazzi ogni giorno scoprono di avere il diabete di tipo 1 e un ragazzo ogni 60 scopre di essere affetto da celiachia”, ha concluso.