Sanità: Vietri (Fdi), 'Campania bocciata per i Lea, flop per modello De Luca'

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “Ancora una volta la Campania si colloca agli ultimi posti per i Livelli essenziali di assistenza. Un’altra bocciatura per il modello De Luca”. Lo afferma, in una nota, la deputata Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia nella commissione Affari sociali, commentando i dati della Fondazione Gimbe emersi dal 'Monitoraggio dei Lea attraverso il nuovo Sistema di garanzia', pubblicato dal ministero della Salute. Uno studio che, secondo Vietri, "evidenzia la distanza tra la narrazione settimanale di De Luca sul livello qualitativo della sanità in Campania e l’impietosa realtà dei fatti".

"Si tratta dell’ennesima conferma del fallimento delle politiche sanitarie del governatore e dei suoi fedelissimi, acclarato dalla costante fuga di medici e pazienti verso strutture sanitarie pubbliche o private di altre regioni. De Luca dovrebbe farsi un esame di coscienza ed ammettere che non è in grado di gestire un settore fondamentale come la sanità", conclude Vietri.