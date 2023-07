Sanità: Zampa (Pd), 'la Verità cambi nome, non ho mai criticato Brusaferro'

Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Apprendo da La Verità (cui suggerirei di cambiare nome prima possibile) che qualcuno, forse io, avrei usato nei confronti del presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, giudizi negativi. Smentisco nel modo più assoluto di avere pronunciato o scritto cose come quelle riportate e rinnovo nei confronti del presidente la mia stima e la mia più profonda gratitudine. Abbiamo attraversato insieme una tempesta che non ha risparmiato momenti di tensione anche nelle relazioni personali ma il mio autentico sentimento resta quello di apprezzamento, stima, amicizia e gratitudine nei confronti del professor Brusaferro come di altri straordinari scienziati che hanno guidato i lavori del Cts". Lo dichiara la senatrice Sandra Zampa, capogruppo del Partito democratico in commissione Sanità.