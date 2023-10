Sanità: Zampa (Pd), 'Schillaci riferisca in Parlamento'

Roma, 3 ott (Adnkronos) – "Siamo passati da ‘mai più tagli alla sanità’ a ‘ecco a voi i nuovi tagli alla sanità’. Un dietrofront che metterà in ginocchio definitivamente il servizio sanitario nazionale con il rischio di una rottura definitiva di equilibri già precari e soprattutto dell’aumento della sfiducia degli operatori sanitari, conseguente fuga all’estero o nel privato e penalizzazione drammatica di chi, del Servizio sanitario pubblico nazionale ha bisogno". Lo dice la senatrice del Pd Sandra Zampa.

"Avevamo detto che sarebbe finita così e oggi Gimbe certifica la diminuzione degli investimenti in sanità. Lo scenario si fa drammatico e per questo chiediamo al ministro Schillaci di venire in Parlamento a spiegare come pensa di garantire agli italiani (che dovevano venire prima) il mantenimento del servizio sanitario", aggiunge Zampa.