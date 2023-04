Sanità: Zanella (Verdi-Si), 'su gratuità pillola non vogliamo scherzi'

Sanità: Zanella (Verdi-Si), 'su gratuità pillola non vogli...

Sanità: Zanella (Verdi-Si), 'su gratuità pillola non vogli...

Sanità: Zanella (Verdi-Si), 'su gratuità pillola non vogli...

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - “La prossima settimana il Cda di Aifa sarà chiamato a ratificare la decisione di rendere gratuita per tutte le donne la pillola anticoncezionale. Ovvio che noi donne non ci aspettiamo alcuna retromarcia, non scherziamo … Visto che esponenti della destr...