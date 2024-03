Sanità, Bassetti: Giusto sanità privata concorra con pubblica

Roma, 13 mar. (askanews) – “Il problema delle liste d’attesa va affrontato in vari modi. Uno di questi è quello di filtrare le richieste di esami dei pazienti, molte delle quali sono frutto di una medicina difensiva, che sarebbe ora di superare intervenendo sulla depenalizzazione del reato medico, una fattispecie rimasta solo in Italia e in Israele”, lo ha detto questa mattina il prof. Matteo Bassetti, docente di Malattie infettive all’Università di Genova, intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. E ha aggiunto: “Trovo che sia giusto e opportuno che sanità pubblica e privata collaborino per concorrere al medesimo obiettivo, quello cioè del miglioramento dell’offerta sanitaria. Oltre a ciò sarebbe il momento di implementare la sanità integrativa, quella attraverso la quale i pazienti, grazie a polizze assicurative possano scegliere le cure e le strutture presso le quali chiederle, sia pubbliche sia private”.