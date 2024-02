Sanità, Borrelli: innovazione digitale fondamentale per il futuro

Cernobbio, 8 feb. (askanews) – “E’ importante fare tesoro di quelle che sono le situazioni che abbiamo vissuto nel recente passato, e quindi portare avanti quelle attività che riguardano l’innovazione digitale nel mondo della sanità”. Ne è convinto Angelo Borrelli, capo del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della presidenza del consiglio dei Ministri ed ex capo della Protezione Civile, intervistato da askanews alla “Winter School” di Motore Sanità in corso a Cernobbio, sulle rive del lago di Como.

“E’ importante portare avanti la digitalizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, l’ecosistema dati sanitari, la telemedicina, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale: sono temi sui quali stiamo lavorando come Dipartimento della Trasformazione Digitale insieme con il Ministero della Salute perchè si possa fare un’efficace attività di prevenzione, e anche intervenire in caso di pandemie con gli strumenti adeguati”, ha aggiunto Borrelli che ha subito puntualizzato: “Io che vengo dalla Protezione Civile, la prima azione, quella che vale molto di più, è l’attività di prevenzione. Quindi bisogna fare molta prevenzione, per fare prevenzione bisogna conoscere e bisogna anche avere gli strumenti per prevenire gli eventi e limitare i danni”.