Sanità, Cattoi (Lega): sistema di accompagnamento alla cura

Roma, 30 mar. (askanews) – “Grazie al lavoro dell’intergruppo parlamentare che ho l’onore di coordinare, è stata approvata una mozione importante che sottolinea passaggi come la presa in carico del paziente, l’attenzione ai servizi territoriali e la centralità delle esigenze dei pazienti. Per patologie come il mieloma multiplo dobbiamo tenere presenti le grandi difficoltà di questi pazienti, che devono conciliare la propria vita quotidiana con le cure. Il piano oncologico e la messa a disposizione di 10 mln annui è solo l’inizio del lavoro che questo Parlamento vuole portare avanti”, lo ha detto l’On. Vanessa Cattoi, intervenuta nel format di The Watcher Post dedicato alla salute. “Le indagini dirette a capire le disponibilità del mondo scientifico e le esigenze dei pazienti penso siano il modo migliore per avere un quadro completo della situazione e possono permettere anche a noi legislatori di operare bene ed intervenire per migliorare la vita dei cittadini. Ad esempio, lavorare sui contratti di lavoro e prevedere un diverso monte ore per chi ha necessità di cure specifiche è una formula che consente di poterli mettere nelle condizioni di fare le cure senza perdere ore di lavoro e soldi sullo stipendio”, ha concluso la Cattoi.