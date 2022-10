Sanità, D’Amato: grandi investimenti su innovazione tecnologica

Roma, 25 ott. (askanews) – L’innovazione tecnologica “è importante, soprattutto per la presa in carico dei pazienti, in particolar modo per quelli cronici. Oggi c’è un grande programma di investimenti di Regione Lazio, del servizio sanitario, rispetto a queste piattaforme, anche grazie all’uso dei fondi del Pnrr. E questo per noi è un elemento assolutamente importante per migliorare la qualità dei servizi e fare in modo che il sistema ruoti attorno ai cittadini”.

Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine del convegno “Valore e impatto dell’innovazione tecnologica: come le nuove tecnologie cambieranno la presa in carico dei pazienti cronici”, organizzato nell’ambito del ciclo di incontri “Sanità modello Lazio”.