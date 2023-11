In Italia, la questione della sanità continua a dominare il dibattito politico e pubblico, affrontando temi come le liste d’attesa e i tagli alle pensioni dei medici previsti dalla Manovra. Secondo un sondaggio condotto da Quorum/YouTrend per Sky TG24, il 63% degli intervistati si dichiara poco o per nulla soddisfatto del sistema sanitario nazionale, mentre il 32% lo valuta positivamente. L’analisi rivela anche le preferenze di voto degli italiani e la loro fiducia nelle figure politiche.

Sondaggi sulla sanità: le percentuali politiche

La soddisfazione varia tra i partiti politici, con i sostenitori di Fratelli d’Italia (45%) che sono i più soddisfatti, seguiti da quelli di centrodestra (42%), del Partito Democratico (32%) e del Movimento 5 Stelle (22%). A livello geografico, i cittadini del Sud sono i meno soddisfatti, con solo il 28% che valuta positivamente il servizio sanitario nazionale, rispetto al 33% al Centro e al 36% al Nord.

Nonostante le preoccupazioni, la maggioranza assoluta degli intervistati ritiene che la sanità italiana sia tra le migliori al mondo (53%) e vuole che il sistema sanitario sia gestito interamente dallo Stato (83%).

Sanità italiana: le lunghe liste d’attesa

Anche se la maggioranza degli intervistati, circa il 64%, ha dovuto attendere più di tre mesi per una visita tramite il servizio sanitario nazionale nell’ultimo anno. Le donne e gli over 55 sono i più colpiti da lunghe attese. Di coloro che hanno affrontato questa situazione, circa la metà ha optato per il settore privato, mentre il 36% ha continuato a prenotare tramite il servizio sanitario nazionale. Un 10% ha rinunciato alla prestazione, e il 20% ha dovuto spostarsi in altre regioni per ricevere cure mediche, con una percentuale più alta nel Mezzogiorno rispetto al Nord e al Centro.