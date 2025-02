Sanità integrativa, Russo (ONWS): crescere in platea e contributi

Roma, 18 feb. (askanews) – “L’elusione contributiva nella sanità integrativa sfiora il 40%”. L’ha detto Ivano Russo, presidente dell’Osservatorio Nazionale Welfare & Salute, durante l’annual meeting “La Sanità integrativa tra sfide, riforme ed esigenze di una nuova narrazione” che si è tenuto oggi al CNEL. Durante l’evento è stato presentato il report della Fondazione GIMBE per ONWS, da cui emerge che la spesa intermediata attraverso fondi sanitari, polizze individuali e altre forme di finanziamento collettivo in Italia nel 2023 ammonta a 5,2 miliardi di euro ovvero il 3% della spesa sanitaria totale e l’11,4% di quella privata. Sempre secondo l’analisi, il 31,6% della spesa intermediata viene assorbito dai costi di gestione, mentre poco meno del 70% è destinato a servizi e prestazioni per gli iscritti.