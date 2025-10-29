Sanità, le innovazioni del Tuscany Health Ecosystem

Firenze, 29 ott. (askanews) – Il Tuscany Health Ecosystem, l’ecosistema dell’innovazione toscano dedicato alle scienze della vita e coordinato dall’Università di Firenze, ha presentato risultati e prospettive nell’evento “Meet THE Innovation – Toscana, cultura della Salute”. Il progetto mette in rete tutti gli atenei della regione, le scuole superiori, gli enti di ricerca nazionali e una serie di imprese e istituzioni, con l’obiettivo di trasformare la Toscana in un laboratorio avanzato per la salute e l’innovazione.

“Ecosistema significa non parlare solamente del singolo paziente della singola prestazione, della singola attività, del singolo ospedale, del singolo ambulatorio, ma parlare appunto di un ecosistema, cioè un insieme di azioni, di strutture, di infrastrutture, di modalità che portano l’intera eco, l’intero ambiente ad essere di qualità”, ha spiegato Andrea Lenzi, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Tra i progetti di punta, quelli sulla Radioterapia FLASH, per arrivare a trattamenti più rapidi e più sicuri grazie alla capacità di differenziare il danno tra tessuti sani e tumori.

“L’effetto Flash si innesca quando la dose terapeutica viene somministrata su un tempo estremamente breve. Questo le macchine attuali che sono in ospedale, tranne pochissime eccezioni, non sono in grado di farlo. Quindi noi dobbiamo creare delle nuove tecnologie in grado di erogare dosi flash per trattare, per esempio, tumori profondi, cosa che al momento non è possibile. Noi utilizziamo tecnologie laser di ultima generazione per accelerare le particelle e creare questi fasci di radiazioni ionizzanti penetranti”, ha spiegato Leonida Gizzi, dirigente di ricerca del CNR.

Per Tuscany Health Ecosystem sono oltre 400 i nuovi ricercatori reclutati negli ultimi tre anni, che si aggiungono ai più di 1.000 già attivi nelle strutture del territorio.