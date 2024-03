Sanità, Lucaselli: Governo crede binomio pubblico/convenzionato

Roma, 13 mar. (askanews) - "Il governo fa bene a rafforzare la collaborazione fra pubblico e convenzionato , che è un sistema di grande utilità per migliorare l'offerta sanitaria nazionale. Dobbiamo però prendere atto che non tutte le regioni utilizzano il budget sanitario in modo virtuoso. Ques...

Roma, 13 mar. (askanews) – “Il governo fa bene a rafforzare la collaborazione fra pubblico e convenzionato , che è un sistema di grande utilità per migliorare l’offerta sanitaria nazionale. Dobbiamo però prendere atto che non tutte le regioni utilizzano il budget sanitario in modo virtuoso. Questo rende più difficile seguire le linee guida del ministero della Sanità, che comunque ha fatto bene a stabilire maggiore rigidità nei Lep (Livelli essenziali di prestazione) e nei Lea (Livelli essenziali di assistenza)”, lo ha detto questa mattina Ylenia Lucaselli, capogruppo di FdI in commissione Bilancio alla Camera, intervenuta a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Il governo sta studiando come sviluppare la sanità integrativa, probabilmente inserendo una serie di defiscalizzazioni per favorirla. Altra linea di intervento è quella della programmazione: ci sono strutture pubbliche capaci di fare programmazione e altre meno. E questo impedisce l’allocazione delle risorse in modo più strategico. Dobbiamo indirizzare la sanità pubblica verso la razionalizzazione delle spese”.