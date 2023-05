Sanità, Mesit: benefici innovazione arrivino davvero a cittadini

Milano, 23 mag. (askanews) – “L’innovazione tecnologica è un generatore di benessere che ha cambiato la vita dei cittadini, ha rivoluzionato la storia della medicina, modificando il paradigma di cura in tante patologie, riducendo l’impatto invalidante. La giornata di oggi è dedicata al settore dei dispositivi medici, un settore ad alto tasso di innovazione tecnologica e in continua evoluzione, vuole essere un momento di sintesi per riunire insieme tutti gli stakeholder del settore: dal Ministero della Salute al Ministero dell’Economia, le industrie e le associazioni di pazienti”. Lo ha detto Marco Trabucco Aurilio, presidente della Fondazione Medicina Sociale e Innovazione Tecnologica (MESIT), a margine della Conferenza nazionale dei Dispositivi medici, promossa dalla stessa MESIT e realizzata grazie alla

collaborazione con l’Altems dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il Ceis – Center for Economic and International Studies di Tor Vergata, l’Università di Tor Vergata e L’Università di Roma Tre.

“Tutti insieme per provare a proporre proposte concrete che possono andare nell’indirizzo di uno sviluppo del settore che ne ha altamente bisogno e, dall’altro canto, di una tutela della qualità e della sicurezza delle cure in un contesto dei cosiddetti programmati vincoli di bilancio. Tutto questo per far sì che l’innovazione tecnologica e i benefici che ne conseguono possano realmente arrivare a tutti i cittadini”, ha concluso.