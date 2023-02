Sanità, Schillaci: liste attesa priorità, razionalizzare percorso

Roma, 8 feb. (askanews) – Sulle liste d’attesa in sanità “serve un grande lavoro nel mettere insieme i dati e di razionalizzazione. Le liste d’attesa sono una delle nostre priorità: sugli esami diagnostici è molto importante verificarne l’appropriatezza, in modo tale che chi ha urgenza o patologie più gravi abbia realmente la possibilità di effettuare l’esame richiesto nei tempi necessari, mentre ci sono altri esami che possono essere differiti o anche non effettuati se non strettamente necessari”.

Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, nella conferenza stampa al termine della seduta del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a Palazzo Chigi.

“Abbiamo poi una grande attenzione alle liste d’attesa. È importante e urgente – ha spiegato – mettere in agenda l’offerta delle liste d’attesa riguardante sia il sistema pubblico che quello privato convenzionato: il cittadino deve avere la possibilità di scegliere dove poter andare e bisogna far sì che le liste d’attesa non siano più bloccate.

Ma bisogna razionalizzare tutto il percorso: questo vuol dire che va chiesto ai medici di famiglia e a quelli che li hanno in cura di prendersi cura il paziente, è il medico che deve seguire il paziente a 360 gradi e dare un programma delle visite, dei follow-up, delle indagini diagnostiche da fare. Se c’è un medico che segue un paziente o una struttura che lo ha preso in carico magari quel paziente dopo una prima visita sarebbe sufficiente fare un controllo dopo un anno”, ha concluso Schillaci.