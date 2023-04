Home > Askanews > Sanità, Toma: in Molise siamo in forte ripresa su liste d'attesa Sanità, Toma: in Molise siamo in forte ripresa su liste d'attesa

Roma, 19 apr. (askanews) – “Sulle liste di attesa siamo in forte recupero. Abbiamo avuto qualche problema perché volevamo investire anche i privati di questa problematica, ma alcuni di loro non avevano ancora firmato i contratti con la sanità pubblica. Ma siamo in recupero sulle liste di attesa, è il prossimo ‘must’ che abbiamo in programma”. Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, al termine della Conferenza delle Regioni.

