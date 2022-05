Sanità, Vietti (ACOP) a governo: non vanificare risorse PNRR

Roma, 4 mag. (askanews) – “Tutte le sigle più rappresentative del mondo della sanità e dell assistenza si sono ritrovate stamattina per esprimere una forte preoccupazione. È quella secondo cui le risorse del PNRR destinate alla sanità rischiano di essere vanificate in rivoli improduttivi”. È quanto ha affermato Michele Vietti, presidente di ACOP (Associazione Coordinamento Ospedalità Privata), a margine di una conferenza stampa a cui hanno partecipato i vertici di AGeSPI Lombardia (Associazione Gestori Servizi sociosanitari e cure Post Intensive), ANASTE (Associazione Nazionale Strutture Territoriali e per la Terza età), ANSDIPP (Associazione Nazionale dei Manager del Sociale e del Sociosanitario), ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari), CONFAPI Sanità (Confederazione Italiana della piccola e media Industria), Legacoopsociali, UNEBA (Unione Nazionale Istituzioni e Iniziative di Assistenza Sociale).

“Si prevede la costruzione di tutta una serie di strutture che non si sa poi come verranno gestite, non si sa dove saranno reperiti i medici e gli infermieri che le dovranno far funzionare, non sono allocate risorse per garantirne nel prosieguo la funzionalità – ha aggiunto Vietti -. Questa è la preoccupazione che noi vogliamo esprimere al ministro e al governo perché, se possibile, si ripensi complessivamente tutta l impostazione”.