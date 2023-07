Sanità, Vietti: bene Schillaci su revisione DRG

Roma, 13 lug. (askanews) – “Non c’è alcuna intenzione di privatizzare la sanità pubblica. Il sistema privato accreditato convenzionato fa parte del sistema sanitario pubblico: ha dato un contributo importante durante il covid e continua a darlo affiancando il sistema pubblico nel fornire ai cittadini prestazioni di qualità in tempi rapidi.” È quanto ha dichiarato il Ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo all’Assemblea Nazionale di ACOP – Associazione Coordinamento Ospedalità Privata.

Per il Presidente di Acop, Michele Vietti: “È stata molto importante la partecipazione del Ministro Schillaci all’Assemblea dell’ACOP. Il Ministro – ha continuato Vietti – ha riconosciuto che è giunto il tempo di rivedere i cosiddetti DRG, le tariffe delle prestazioni che le strutture accreditate erogano in favore dei pazienti del Servizio Sanitario Nazionale. Questa revisione delle tariffe però – ha concluso Vietti – deve andare di pari passo con l’eliminazione dei tetti di spesa, gravemente penalizzanti per le nostre strutture che hanno patito l’incremento dei costi senza avere un corrispettivo aumento delle retribuzioni”.