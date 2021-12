Sanità, Vietti: non trattare strutture private come cenerentola

Milano, 16 dic. (askanews) – “Oggi nasce Acop, l’associazione di coordinamento dell’ospedalità privata. L’associazione ha l’intento di rappresentare le strutture sanitarie private, nella consapevolezza che fanno parte a pieno titolo del sistema sanitario nazionale. L’ospedalità privata è stata al fianco dei cittadini nella difficile fase dell’epidemia, abbiamo contributo a erogare prestazioni e servizi anche in misura straordinario. Quello che chiediamo oggi è che il doveroso aumento di risorse destinati a questo servizio non tratti come cenerentola soltanto le strutture private”.

Lo ha detto Michele Vietti, presidente di Acop, associazione che nasce oggi e riunisce più di 150 aziende, per oltre 15.000 posti letto e 25.000 dipendenti.