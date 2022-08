Sanna Marin, Hillary Clinton interviene in sua difesa: “Continua a ballare”

Hillary Clinton ha postato sui social una vecchia foto dove va a ballare a margine di un incontro. Ha spezzato una lancia a favore di Sanna Marin.

Anche l’ex segretaria di Stato Hillary Clinton si è espressa a favore del primo ministro Sanna Marin che è stata coinvolta nello scandalo dei filmati. In un post su Instagram è dunque intervenuta in sua difesa: “Come ha detto Ann Richards, “Ginger Rogers ha fatto tutto ciò che ha fatto Fred Astaire.

Lo ha fatto solo al contrario e con i tacchi alti”.⁣ Eccomi a Cartagena mentre ero lì per un incontro come Segretario di Stato.⁣ Continua a ballare Sanna Marin”.

La risposta di Sanna Marin

Non si è fatta attendere la risposta della premier finlandese che ringraziato di cuore l’ex segretaria di stato USA per il sostegno accordato. Il post di Hillary Clinton arriva in un momento in cui le critiche verso Sanna Marin si sono fatte, se possibile, ancora più accese. Nei giorni scorsi infatti è stato diffuso un secondo video e ciò non avrebbe fatto altro che alimentare le accuse. Non parrebbe chiaro come tali filmati siano stati diffusi.

Alcuni esperti tuttavia avrebbero ipotizzato che dietro ci possano essere in qualche modo mani russe.

La citazione di Ann Richards non è un caso

Infine vale la pena prestare attenzione alla citazione fatta da Hillary Clinton nel post, una citazione questa che avrebbe un significato ben preciso. Ann Richards, ex governatrice del Texas nei primi anni ’90 (1991-1995), era nota per la sua incredibile personalità.

Un tributo speciale, dunque, quello che l’ex segretario di Stato ha voluto fare al capo del Governo finlandese.