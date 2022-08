Sanna Marin: umana anch’io, ma non ho perso un giorno di lavoro

Milano, 24 ago. (askanews) – “Sono umana. E anche io a volte desidero gioia, luce e divertimento in mezzo a queste nuvole scure. E questo riguarda tutti i tipi di immagini e materiale video che non vorrei aver voluto vedere, che so che voi non avreste voluto vedere. E tuttavia, sono stati mostrati a tutti noi. È privato, è gioia ed è vita”. Così la premier finlandese Sanna Marin, in un discorso con la voce rotta dall’emozione davanti al suo partito, è tornata sulle polemiche in seguito ai video in cui la mostravano ad una festa privata con amici mentre ballava.

“Non ho perso un solo giorno di lavoro”, ha detto, aggiungendo “questa non è certo stata la settimana più facile della mia vita”.