Sanremo 2022, Aka7even è fidanzato ma non rivela il nome della ragazza

Il concorrente di Sanremo 2022, Aka7Even, è fidanzato con una ragazza misteriosa. Secondo alcuni fan del cantante potrebbe trattarsi una protagonista de "Il Collegio".

Luca Marzano, in arte Aka7even, è uno dei nomi che dal 2020 si affaccia sul panorama musicale italiano. Un giovane talentuoso che ora è uno dei big in gara per l’edizione di Sanremo 2022 con il brano “Perfetta così“. Il cantante era noto anche per la storia con una ballerina del programma “Amici“, a cui aveva preso parte nel 2020.

La misteriosa fidanzata di Aka7Even, concorrente in gara a Sanremo 2022

È stato infatti “Amici” a lanciare Aka7even e, come tanti artisti usciti dal talent di Maria De Filippi, il passo successivo è quasi sempre il teatro Ariston. Durante il talent, è quasi normale che possa nascere una storia tra i concorrenti in gara e così è stato per Aka7even. Il giovane cantante si era infatti fidanzato con la ballerina Martina Miliddi. Purtroppo però tra i due è finita e della vita privata del cantante non si è quasi mai saputo troppo, in quanto ha sempre preferito la discrezione.

Le ipotesi sulla fidanzata del cantante

Nonostante fosse lontano dai riflettori del gossip italiano, dopo la vittoria del premio Best Italian Act agli Mtv EMA, il cantante, sebbene non si sia sbilanciato troppo, ha parlato un po’ della sua vita sentimentale. “La mia vita privata è mia. Siamo due ragazzi che vivono una storia semplice. Faccio musica, non gossip“, questo è stato il commento di Aka7Even ad una domanda sulla sua presunta fidanzata.

Durante un altro evento, Aka7Even, aveva dichiarato: “Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso“. Si può dunque affermare che il giovane cantante abbia una dolce metà, ma non ha voluto rendere pubblica la sua identità. Come riporta Fanpage, alcuni hanno ipotizzato che si potrebbe trattare di una delle protagonista del documento-reality “Il Collegio“, Alice De Bortoli.

Un terzo incomodo ha messo fine alla relazione tra Martina e Aka7Even

La storia tra Martina Miliddi e Aka7Even, non è mai decollata del tutto, in quanto subito dopo la trasmissione a cui hanno partecipato, la ballerina ha preferito un altro concorrente in gara, il cantante Raffaele. Martina era da sempre attratta dall’altro cantante, tanto da sostituirlo ad Aka7Even. In un post sui social, Martina aveva esternato tutto il suo amore verso Raffaele e, l’attuale concorrente in gara a Sanremo non la prese molto bene, rispondendole a tono.