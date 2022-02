Sanremo 2022, al via la finale: l’ordine di esibizione dei 25 cantanti

Alle 20.51 è previsto l'inizio della finale di Sanremo 2022, quando si esibiranno tutti e 25 i cantanti: qual è la scaletta della quinta e ultima serata?

Al via la finale della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. La quinta e ultima serata della kermesse sarà all’insegna della balla musica. Dovranno esibirsi tutti e 25 i cantanti in gara. L’orario di inizio è previsto per le 20.51.

La serata dovrebbe concludersi all’1.55. Qual è la scaletta della serata?

Sanremo 2022, la scaletta finale dei cantanti in gara

L’ordine di esibizione dei 25 cantanti prevede: