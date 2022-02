Sanremo 2022, Alba Parietti parla del posto in seconda fila: “Sono stata retrocessa…”

Alba Parietti ha parlato del suo posto in seconda fila durante il Festival di Sanremo 2022. Il pubblico si è chiesto il motivo del cambio di fila.

Alba Parietti Gate, il posto in seconda fila a Sanremo

Da una settimana il pubblico di Sanremo 2022 si chiede per quale motivo Alba Parietti fosse seduta in seconda fila, visto che gli scorsi anni la conduttrice è sempre stata in prima fila per la serata finale della kermesse.

L’Alba Parietti Gate, come lo ha definito Alberto Matano durante La Vita in Diretta, è stato risolto dalla diretta interessata, che ha deciso di commentare quanto accaduto.

Alba Parietti voleva sedersi in prima fila

Alba Parietti è sempre stata seduta in prima fila alla finale di Sanremo, ma quest’anno è stata spostata in seconda fila. “Voglio dire una cosa, per il bene del Paese io mi sacrifico volentieri. Quindi sabato sera, per rassicurare gli italiani, sarò seduta, spero in prima fila” aveva dichiarato lei stessa, durante un collegamento con Amadeus.

Nonostante questa richiesta è stata spostata in un altro posto. Il pubblico si è chiesto il motivo di questo cambiamento improvviso.

Alba Parietti: “Sono stata retrocessa”

Per una settimana nessuno ha dato risposte, ma nella puntata del 10 febbraio de La Vita in Diretta, Alba Parietti ha voluto commentare. “Io non mi sono posta questo problema, ma sono felice che gli altri si siano preoccupati” ha specificato. “Ogni volta c’è questo toto posto e francamente questa seconda fila…son stata retrocessa” ha aggiunto la donna.

“Devo denunciare la Rai?” ha concluso ironicamente.