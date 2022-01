Sanremo 2022, altro grande super ospite all’Ariston: sul palco arriveranno i Meduza

Dopo Checco Zalone, Laura Pausini e Cesare Cremonini sul palco del teatro Ariston arriverà un altro super ospite. Si tratta della band house Meduza.

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, al teatro Ariston è pronto ad arrivare un altro grande super ospite. Si tratta dei Meduza, gruppo house italiano che ha fatto ballare tutta l’Europa con il brano “Tell it to my heart”.

Sanremo 2022 super ospite, l’annuncio di Amadeus

L’annuncio è stato dato dal direttore artistico e conduttore della kermesse Amadeus nel corso della consueta edizione serale del Tg1 delle ore 20, diventata in queste ultime settimane, canale privilegiato degli annunci inerenti al Festival. “Un’altra perla musicale si aggiunge al Festival di Sanremo: il 1° febbraio balleremo con i Meduza”, ha affermato Amadeus davanti alle telecamere.

Sanremo 2022 super ospite, i Meduza: “Grazie per l’invito”

Nel frattempo il gruppo composto dai produttori Simone Giani, Luca De Gregorio e Mattia Vitale, attraverso un post pubblicato su Instagram ha scritto: “Ci vediamo il 1 febbraio al Teatro Ariston ospiti del Festival di Sanremo. Grazie Amadeus dell’invito”.

Non sono mancati naturalmente i commenti entusiasti dei follower. “Non vedo l’ora” ; “Grandi” ; “Che bomba” hanno scritto alcuni utenti sotto al post.

Sanremo 2022 super ospite, chi sono i Meduza

I Meduza sono stati gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify nel 2020 secondo Forbes. Nel 2019 sono arrivati al grande pubblico con “Piece of your heart” che è stato nominato ai Grammy nella categoria “Migliore registrazione dance”. Il loro ultimo singolo è “Tell it to my heart” che hanno portato al successo con Hozier.

Sanremo 2022 super ospite, l’esibizione nella serata conclusiva

Intanto da viale Mazzini è stato diramato un comunicato nel quale è stato reso noto che nella serata finale del Festival si esibirà la Banda Musicale della Guardia di Finanza. Questo è quanto si legge:

“La serata conclusiva della 72esima edizione del Festival di Sanremo, sabato 5 febbraio, sarà aperta da “Il canto degli italiani”, l’inno nazionale scritto da Goffredo Mameli e musicato da Michele Novaro nel 1847. L’inno sarà eseguito dalla Banda Musicale della Guardia di Finanza, diretta per l’occasione dal Maestro Leonardo Ingrosso”.