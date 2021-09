Sanremo 2022, Amadeus conferma la presenza di Fiorello: “Non potrei farlo senza di lui”

Amadeus ha confermato la presenza di Fiorello nella nuova edizione di Sanremo. Il conduttore lo ha annunciato a Porta a Porta.

Sanremo 2022, Amadeus conferma la presenza di Fiorello

Amadeus è stato ospite a Porta a Porta, per presentare “Arena ’60 ’70 ’80”, in onda sabato 25 settembre e sabato 2 ottobre su Rai1.

Nell’occasione, ha confermato che Fiorello sarà presente nella nuova edizione del Festival di Sanremo. “Lui è mio fratello, non avrei mai potuto fare il primo Sanremo così com’è stato fatto e tantomeno il secondo Sanremo, se io non avessi avuto Rosario con me” ha dichiarato Amadeus. “Per me lui è un fratello, gli voglio bene e non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui ogni volta che gli dico questo mi insulto perché dice, ‘vedi mi fai venire i sensi di colpa, e dopo devo venire’.

Non c’è Sanremo per me senza di lui” ha spiegato.

Sanremo 2022, Amadeus conferma Fiorello: l’amicizia speciale

“Ci conosciamo da 35 anni. Dico sempre che lui deve essere libero di fare ciò che desidera, la verità è che io non so mai cosa farà a Sanremo, e non lo voglio sapere. Dopo 35 anni che lo conosco mi fa sempre ridere e sono convinto che sia il più grande showman d’Italia” ha spiegato Amadeus.

L’amicizia con Fiorello è qualcosa di speciale per il conduttore, tanto che non riuscirebbe a condurre il Festival senza averlo al suo fianco. Tra i due ormai si è creato un legame fortissimo, sia personale che professionale.

Sanremo 2022, Amadeus conferma Fiorello: la scorsa edizione

A fine Sanremo 2021 sia Amadeus che Fiorello erano molto provati dalle critiche ricevute e dall’edizione svolta in piena pandemia, che li aveva costretti ad un Festival senza pubblico.

Entrambi avevano preso le distanze da una futura conduzione, ma poi qualcosa è cambiato. Il direttore di Rai1, Stefano Coletta, ha convinto Amadeus e ora è arrivata anche la conferma della presenza di Fiorello.