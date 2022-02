Sanremo 2022, Amadeus: "Jovanotti e Morandi, regolamento non violato"

(Adnkronos) – Il duetto tra Jovanotti e Gianni Morandi nella serata cover di Sanremo 2022, la quarta del Festival, non ha violato il regolamento della gara. E la successiva apparizione di Jovanotti sul palco con Amadeus non inficia la competizione. Amadeus replica a chi ha 'letto' nella presenza di Jovanotti un vantaggio indebito per Morandi, con il trionfo della coppia nella serata con un medley di loro repertori.

"Piena libertà per gli artisti, su brani e sugli ospiti nella serata delle cover, anche senza doverli annunciare in anticipo, anche all'ultimo momento, come è stato per l'esibizione di Jovanotti al fianco di Gianni Morandi: ognuno può fare come vuole".

Assicura a questo proposito Amadeus: "Non sapevo della presenza di Jovanotti fino a 24 ore fa, è stato tutto concordato all'ultimo. Ma è tutto regolare, anche l'esibizione successiva: lo conosco da tempo, lo aspetto a Sanremo da tre anni, appena saputo che veniva non me lo sono fatto sfuggire e l'ho tenuto: avrei fatto lo stesso se, ad esempio, arrivava Vasco Rossi.

Tra l'altro – ricorda – non ha promosso il suo brano 'La Primavera', è venuto in amicizia e non ha percepito un centesimo!".

Dalla sala stampa arrivano domande sulla seconda apparizione di Jovanotti, che dopo il duetto è stato protagonista di un segmento con Amadeus. "Sicuramente dobbiamo essere attenti a tutto nel regolamento. Ma anche se Jovanotti non avesse fatto quel bellissimo quadro con Amadeus e con la poesia e il disegno -dice Stefano Coletta, direttore di Raiuno – quel duetto sarebbe rimasto storico e avrebbe prevalso su tutta la serata.

E' qualcosa che finirà nelle teche Rai e ce lo rivedremo tutti. Era il condensato di tanti elementi che l'arte deve avere". "L'arte deve eessere normata? E' un interrogativo. Io penso che quel duetto che sarebbe stato veramente esaustivo nell'ambito della votazione. Dovremmo essere qui a dire 'che figata ha fatto Amadeus riportando Jovanotti come special guest star'. Non penso che la successiva apparizione di Jovanotti abbia portato a qualche modifiche" in termini di risultati.

"Non bisogna sempre vedere le cose in chiave di vantaggio per qualcuno o di svantaggio per qualcun altro. Non mi appartiene, né di carattere né per il rispetto che ho per i cantanti e per la musica. Quello che faccio, lo faccio per il pubblico a casa e per il bene della musica. La gente sa per chi votare, è intelligente, non vede sempre il marcio in qualsiasi cosa", chiosa Amadeus.

"La cosa incredibile è che dopo una serata come quella di ieri, con il 60% di share, siamo qui a fare le pulci alla presenza di Jovanotti. Sono veramente dispiaciuto -dice il conduttore dopo l'ennesima domanda sul tema-. Oggi me la voglio proprio godere. Sono una persona estremamente corretta, non faccio nulla di scorretto".