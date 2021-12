Sanremo 2022, Amadeus pronto ad annunciare chi sono i Big in gara: tutti i dettagli

Nel corso dell'edizione serale del TG1 del 4 dicembre 2021, Amadeus svelerà l'elenco dei Big in gara nel prossimo Sanremo 2022.

La notizia è ormai ufficiale ed è stata comunicata direttamente dai vertici Rai, Amadeus annuncerà chi sono i Big scelti per l’edizione 2022 di Sanremo, ecco per quando è prevista la messa in onda dell’attesissimo annuncio e tutte le indiscrezioni che circolano sulla lista dei possibili cantanti in gara.

Sanremo 2022, Amadeus pronto ad annunciare la lista dei Big in gara: ecco quando

Per conoscere i nomi dei 22 Big, che faranno parte del cast di Sanremo 2022, sarà sufficiente guardare l’edizione serale del TG1 del 4 dicembre 2021, in quest’occasione Amadeus, anche per quest’edizione al timone della kermesse musicale più attesa dell’anno, svelerà chi sono i cantanti che sono stati scelti e selezionati.

Sanremo 2022, Amadeus annuncerà altri due nomi di Big a Sanremo Giovani: i dettagli

L’annuncio del 4 dicembre 2021, che sarà effettuato da Amadeus, nel corso dell’edizione serale del TG1 in diretta con Francesco Giorgino, non sarà del tutto completo.

Il conduttore annuncerà in quest’occasione soltanto 22 nomi dei Big in gara nell’edizione 2022 di Sanremo, bisognerà attendere il 15 dicembre 2021 per conoscere i nomi di altri due Big che parteciperanno al cast del programma e saranno proclamati nel corso della serata di Sanremo Giovani.

Sanremo 2022, Amadeus e l’annuncio dei Big in gara: le indiscrezioni

La scelta di far annunciare ad Amadeus i Big in gara già il 4 dicembre 2021 non è casuale ed è fondamentalmente motivata dal susseguirsi di voci e indiscrezioni che si sono alternate nelle ultime settimane riguardo il programma e i relativi partecipanti.

Stando a quanto si apprende da alcune anticipazioni lanciate da Chi, tra i Big in gara nell’edizione 2022 di Sanremo potremmo trovare tra gli altri: Emma, Elisa, Aka7even, Sangiovanni, Le Vibrazioni, Fabrizio Moro.

Non ci resta dunque che attendere l’appuntamento del 4 dicembre 2021 per scoprire la lista ufficiale e semi-definitiva dei Big di Sanremo 2022!