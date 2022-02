Sanremo 2022, i brani più ascoltati dopo il Festival: Irama sale di posizione, mentre Gianni Morandi scende.

A distanza di qualche giorno dalla fine del Festival di Sanremo 2022, le canzoni in gara continuano ad essere protagoniste della scena musicale italiana. Quali sono i brani più ascoltati? Da Irama a Iva Zanicchi: scopriamo la classifica.

Sanremo 2022: i brani più ascoltati dopo il Festival

Il Festival di Sanremo 2022 ha visto la vittoria di Mahmood e Blanco con la canzone Brividi. Seconda pozione per Elisa con O forse sei tu e terzo posto per Gianni Morandi con Apri tutte le porte. Il podio finale della kermesse musicale, però, non rispetta alla lettera le preferenze di quanti ascoltano i brani su Spotify. A distanza di qualche giorno dalle fine di Sanremo, Mahmood e Blanco confermano la loro egemonia, mentre Morandi ed Elisa perdono qualche punto.

Salgono, invece, Irama con Ovunque sarai e La Rappresentante di Lista con Ciao Ciao.

Sanremo 2022: la classifica di Spotify

La classifica di Spotify in merito ai brani più ascoltati di Sanremo 2022 è la seguente:

Mahmood & Blanco – Brividi – 21.224.631 Irama – Ovunque sarai – 5.875.076 La Rappresentante di Lista – Ciao Ciao – 5.574.750 Rkomi – Insuperabile – 5.424.502 Elisa – O forse sei tu – 4.613.068 Dargen D’Amico – Dove si balla – 4.572.728 Sangiovanni – Farfalle – 4.466.076 Achille Lauro – Domenica – 3.299.128 Noemi – Ti amo, non lo dire – 3.125.691 Michele Bravi – Inverno dei fiori – 2.818.203 Ditonellapiaga & Rettore – Chimica – 2.764.146 Gianni Morandi – Apri tutte le porte – 2.641.566 Ana Mena – Duecentomila ore – 2.522.711 Aka7even – Perfetta così – 2.370.615 Matteo Romano – Virale – 2.349.050 Emma – Ogni volta è così – 2.060.263 Highsnub & Hu – Abbi cura di te – 1.887.041 Tananai – Sesso occasionale – 1.811.628 Giusy Ferreri – Miele – 1.785.975 Fabrizio Moro – Sei tu – 1.661.555 Yuman – Ora e qui – 1.340.025 Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare – 1.221.671 Le Vibrazioni – Tantissimo – 1.071.817 Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia – 1.015.097 Iva Zanicchi – Voglio amarti – 756.392

Il podio tra Sanremo e Spotify

Stando alla classifica dei brani più ascoltati dopo la fine di Sanremo 2022, è chiaro che il podio non sempre ha la meglio. Ad aver mantenuto la medesima posizione, infatti, sono Mahmood e Blanco. Elisa, invece, è passata dal secondo posto al quinto, mentre Morandi dal terzo al dodicesimo.